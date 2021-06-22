22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da koronavirüsle mücadelede yeni adımlar atılıyor. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2021
ABONE OL
İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Bakan Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan açık alanda maske kullanımı zorunluluğu iktidar ortağı bazı siyasi partilerce son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmişti.

İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da Sağlık Bakanı Speranza'nın talimatıyla Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.

İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Kovid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçen yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA