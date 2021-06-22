İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor

Bakan Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz." ifadelerini kullandı.