İtalya'dan flaş koronavirüs kararı! Maske zorunluluğu kalkıyor
Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da koronavirüsle mücadelede yeni adımlar atılıyor. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.
Bakan Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ülkede bir süredir tartışma konusu olan açık alanda maske kullanımı zorunluluğu iktidar ortağı bazı siyasi partilerce son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmişti.
Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da Sağlık Bakanı Speranza'nın talimatıyla Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.
Kovid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçen yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.
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