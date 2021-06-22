Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'dan Türkiye açıklaması

Bugün Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Gafarova, "Kardeş ülkenin bu yükselişi elbette bizi mutlu ediyor çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür." dedi.

Gafarova, Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak değerlere dayalı samimi ilişkilerin uluslararası arenada ender görülen bir olay ve iki halk ile devlet arasındaki dostluk ve kardeşliğin en büyük zenginlik olduğunu vurguladı.