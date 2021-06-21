Son dakika: Ermenistan’daki başbakanlık seçimini kim kazanacak? Nikol Paşinyan açık ara farkla önde götürüyor
Son dakika | Ermenistan'da parlamento seçimlerinde sandıklar kapanması ile oyların yüzde 4'ünden fazlası sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan oyların yüzde 58,4'ünü aldığı belirtildi.
SON DAKİKA | Ermenistan'da halk erken parlamento seçimi için sandık başına gitti.
Yaklaşık 2,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti ve 4 ittifak yer aldı.
Ülkede TSİ 20.00'de oy verme işlemi sona ererken, Ermenistan Merkez Seçim Kurulu, seçimlerde 1 milyon 281 bin 174 kişinin oy kullandığını ve seçime katılım oranının yüzde 49,4 olduğunu açıkladı.
SEÇİMLERDE 310 İHLAL GERÇEKLEŞTİ
Seçimlerde güvenlik güçleri hemen hemen tüm bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, seçimler uluslararası gözlemciler de takip etti.
Seçim Kurulu seçimlerde toplam 319 ihlal gerçekleştiğini bunların 150'sinin fiziki müdahaleye bağlı suçlar, 6'sının rüşvet ve geri kalanının farklı sebeplerden oluşan ihlaller olduğunu açıkladı.
PAŞİNYAN SEÇİMLERİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Ermenistan'da kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 4'ünden fazlasının sayıldığı ve oyların yüzde 58,4'ünü mevcut Başbakan Nikol Paşinyan aldığı aktarıldı.
Paşinyan'ın en güçlü rakibi olan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise sayılan oyların yüzde 22,01'ini aldığı belirtildi.
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