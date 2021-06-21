Son dakika: Ermenistan’daki başbakanlık seçimini kim kazanacak? Nikol Paşinyan açık ara farkla önde götürüyor

SON DAKİKA | Ermenistan'da halk erken parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Yaklaşık 2,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti ve 4 ittifak yer aldı.