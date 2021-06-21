Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda hezimete uğradı

MUHALEFETTEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Lideri Jean Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, ilk turda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu seçimin düzenlendiği şartlar hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, Marsilya'da bir seçim merkezinin yeteri kadar görevlisi olmadığı gerekçesiyle açılmadığı, nüfusunun yaklaşık 2 binin olduğu Cousolre'daki seçim merkezinde yeterli sayıda oy pusulasının bulunmadığı belirtildi.