Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda hezimete uğradı
Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hezimete uğradı.Ülkede bölgesel seçimlerin ilk turu oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Bu oran 2015'te yüzde 50,09 ve 2010'da 53,67 olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.
Sandık çıkış anketlerine göre, LREM'in adayları ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde bitirmedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 19,4 ile seçim ikinci bitirdi. Merkez sol Sosyalist Parti (PS) yüzde 15,6, Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,9 ve LREM yüzde 10,4 oy aldı.
MUHALEFETTEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Lideri Jean Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, ilk turda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu seçimin düzenlendiği şartlar hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.
Fransız basınındaki haberlerde, Marsilya'da bir seçim merkezinin yeteri kadar görevlisi olmadığı gerekçesiyle açılmadığı, nüfusunun yaklaşık 2 binin olduğu Cousolre'daki seçim merkezinde yeterli sayıda oy pusulasının bulunmadığı belirtildi.
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