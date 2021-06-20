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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı , başkent 'de Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u kabul etti. Görüşme sonrası Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'nin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve devlet seçimlerinin geçiş döneminde Libya Başkanlık Konseyi, siyasi süreç ve 'ne tam destek mesajı verdiği belirtildi. Öte yandan Başbakanı Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek mesajı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'nin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve devlet seçimlerinin geçiş döneminde Libya Başkanlık Konseyi, siyasi süreç ve 'ne tam destek mesajı verdiği belirtildi.

Libya halkının "kardeş" olarak nitelendirildiği açıklamada, Sisi'nin, ülkesinin Libya'nın iç işlerine müdahale edilmemesi, toprak bütünlüğünün korunması ve halkın değerlerinin muhafaza edilmesi yönündeki tutumunu yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Menguş'un diplomatik başarılarından övgüyle söz eden Sisi'nin, Libya'nın egemenliğini geri kazanmasının paralı askerlerin Libya'dan geri çekilmesiyle başlayacağını, Mısır'ın ikili, bölgesel ve uluslararası düzeydeki tüm girişimlere tam destek vereceğini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Libyalı Bakan Menguş'un da Mısır'ın Libya'nın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarına verdiği destekten övgüyle bahsettiği ifade edildi.

Menguş'un, başta güvenlik olmak üzere Mısır ile ikili iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve karşılıklı diplomatik temsil düzeyinin de yükseltilmesi yönündeki isteğini dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Şefi de hazır bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri dün, Libyalı mevkidaşı Menguş ile ikili iş birliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE: BÖLÜNME DÖNEMİ GERİ DÖNMEKSİZİN GİTMİŞTİR

Başbakanı Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması çağrısı yaptı.

Libya'da hükümetin internet sitesi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, iki yıldır kapalı olan Misrata- sahil yolunun yeniden açılması dolayısıyla yaptığı konuşmayı yayımladı.

Dibeybe konuşmasında, "Hükümet halkına yeni bir umut ve yaşam sayfası açma sözü verdi, sabırları ve zorluklara karşı gösterdiği tahammülden dolayı ülke halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe, şöyle devam etti:

"Hayat damarı olan sahil yolunun açılışına katılmaktan dolayı mutluyum. Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir. Üzerimize düşen, bölünmeyi reddetmek ve nefreti unutmaktır. Libya'nın yeniden eski konumuna kavuşması ve baskılardan kurtulması için ülkenin istikrarına, inşası ve kalkınmasına yönelmeliyiz."

Dibeybe, iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun açılışını bugün Twitter hesabından duyurmuştu.

Önemli bir ticaret yolu olarak bilinen Misrata-Sirte sahil yolu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

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