ABD'den Çin'e 'tehdit' gibi koronavirüs uyarısı!

WSJ, daha önce Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki üç araştırmacının Kasım 2019'da yani koronavirüs salgınından önce bilinmeyen bir hastalıkla hastaneye kaldırıldığına dair bir rapor da dahil olmak üzere bir dizi belge yayınlamıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı Joe Biden bu iddiaların araştırılması emrini vermişti.

Eski Başkan Trump ise görev süresi boyunca pek çok defa Çin'i suçlamış, Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini iddia etmişti.