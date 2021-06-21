Adana’da 2 kişi yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları kadını sürükleyerek yaraladı

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ö., ifadesinde, Süheyla K.'nin üzerine yürüdüğünü ve bunun üzerine de kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin ise "Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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