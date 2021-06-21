Ukrayna'dan Türkiye ile ortak uzay roketi fırlatma açıklaması

ORTAK PROJE MESAJI

Uzay alanında iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Taftay, "Türkiye stratejik partnerlerimizden biri, komşuyuz ve pek çok ortak çıkarımız var. Kesinlikle uzay alanında pek çok ortak proje yapabiliriz, mesela yeryüzü gözetleme sistemlerinde, bildiğiniz gibi yeryüzü gözetleme uyduları hareket eden araçlar, mesela uydu Ukrayna'dan Türkiye'ye geçip, orada çalışabilir, teknik olarak bir uydu yapıp iki ülke sorunsuz kullanabilir. Bu gibi projelere açığız." ifadelerini kullandı.

Taftay, bu senenin ikinci yarısında Türk Uzay Ajansını ziyaret edip iş birliği olanaklarını konuşmak istediklerini belirterek "Projelerde iş birliğinin yalnız olmaktan daha iyi olduğuna inanıyorum, özellikle Türkiye gibi uzun soluklu bir partnerlerimizle. Savunma sektöründe ortak projelere başlanmıştı, ortak bir uzay projesi gerçekleştirmek için biz de uzay alanında üstümüze düşeni yapabiliriz. Türkiye gelişmiş bir sanayiye sahip. Ortak projeler yapabileceğimizden eminim." diye konuştu.