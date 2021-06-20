20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Endonezya'dan Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili yeni karar: Milyonlara doz aşı...

Son dakika: Endonezya'dan Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili yeni karar: Milyonlara doz aşı...

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi, Endonezya'nın /BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından 50 milyon doz alacağını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini aktardı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Endonezya'dan Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili yeni karar: Milyonlara doz aşı...

SON DAKİKA HABERİ: 50 milyon doz /BioNTech aşısı alacak.

Endonezya, Covid-19'a karşı 50 milyon doz aşı alacak. Covid-19 Aşıları Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından 50 milyon doz alacağını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini aktardı.

Tarmizi, "Pfizer aşıları Ağustos ayından itibaren gelmeye başlayacak ve ayda 7,5 milyon ila 12 milyon doz arasında sevk edilecek" ifadelerini kullanarak, tedarikin doğrudan hükümet satın alımının bir sonucu olduğunu aktardı.

ÜLKEDE VAKALAR GÜNLÜK 10 BİNİN ÜZERİNDE

'nın en büyük ülkesi olan Endonezya'da, son haftalarda korona virüs vakalarında artış yaşandı. Ülke genelinde geçtiğimiz cuma günü 12 bin 990 vakanın tespit edilmesi ile Ocak ayı sonlarından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

50 BİNİN ÜZERİNDE CAN KAYBI VAR

Yaklaşık 270 milyon nüfusu olan Endonezya'da, salgının başından bu yana 1 milyon 989 bin 909 vaka tespit edilirken, 54 bin 291 can kaybı yaşandı. Endonezya, Covid-19 salgınında Güneydoğu Asya'daki en yüksek can kaybına sahip olan ülke konumunda bulunuyor.

12 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI

Endonezya'da, gelecek yıla kadar 181,5 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılanması hedeflenirken, ülkede şu ana kadar 12,2 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA