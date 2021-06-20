Son dakika: Endonezya'dan Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili yeni karar: Milyonlara doz aşı...

50 BİNİN ÜZERİNDE CAN KAYBI VAR

Yaklaşık 270 milyon nüfusu olan Endonezya'da, salgının başından bu yana 1 milyon 989 bin 909 vaka tespit edilirken, 54 bin 291 can kaybı yaşandı. Endonezya, Covid-19 salgınında Güneydoğu Asya'daki en yüksek can kaybına sahip olan ülke konumunda bulunuyor.