Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti

Koronavirüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği 2. ülke olan Brezilya'da salgında kritik bir eşik aşıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin 22'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 17 milyon 822 bin 659'a yükseldi. Günlük ortalama can kaybı bu ayın başında bin 600'lere düşmüşken, son bir haftada tekrar 2 binlerin üzerine çıktı.