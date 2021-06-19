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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlundan bir skandal daha! Kadın pazarlığı yaptığı mesajları ifşa oldu

Başkanı ’ın oğlu , skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce ölen abisinin eşi Hallie Biden ile yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Hunter Biden, bu kez mesaj ifşalarıyla gündeme geldi. Kuzeniyle attığı mesajları ifşa olan ve kadın pazarlığı yaptığı görülen Biden, kadınlara ilişkin kullandığı ifadelerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlundan bir skandal daha! Kadın pazarlığı yaptığı mesajları ifşa oldu

Başkanı 'ın küçük oğlu , skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

YENİ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı yürüttüğü başkanlık seçimleri döneminde bilgisayarında reşit olmayan kızlara ait müstehcen fotoğraflar bulunduğu söylenen Hunter Biden, kadınlarla olan ilişkileriyle de sık sık gündeme gelen bir isim.

Abisi Beau Biden'ın 2015 yılındaki ölümünün ardından, evli olduğu halde abisinin eski eşi Hallie Biden ile yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve eleştiri yağmuruna tutulan isim, bu kez ifşa olan mesajlaşmalarıyla konuşuldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, kuzeni Caroline Biden ile 2019 yılında yaptığı yazışmalarda, kendisine "vakit geçireceği" birilerini ayarlamak isteyen kuzenine söylediği laflarla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Biden'ın kişisel bilgisayarından sızdırılan ekran görüntülerinde, kendisine çöpçatanlık yapan kuzeninin "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorularına yanıt veren Hunter Biden'ın, Asya kökenlileri aşağılayan cevapları görülüyor.

Caroline Biden'ın, Hunter Biden'a arkadaşlarının isimlerini verdiği mesajlarda, ikili arasında adeta bir pazarlık yaşandığı görülüyor. Kadın arkadaşları arasından seçenek sunan Caroline Biden'ın "Bunların hepsi çok kaliteli kızlar" dediği görülürken, "Elimde 26 yaşında bir Alman da var" cümleleri dikkat çekiyor. Hunter'a "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorusunu yönelten Caroline "Ama sana kesinlikle s...... Asyalısını ayarlayamam, bunu asla yapmam" diye ekliyor.

KUZENLER ARASI PAZARLIK

Hunter, bu teklife "Sarı tenlilere hayır" diye yanıt verirken, tercihini yabancı kökenlilerden yana kullanmak istediğini söylüyor.
Kuzenine kadın isimleri önermeye devam eden Caroline'ınsa "Sana Isabella'yı da yapabilirdim ama onun çocukları var, hem de eski kocası NBA'den" dediği görülüyor.

İki kuzen arasında geçen bu skandal yazışmalar ülke medyasında büyük ses getirdi.

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