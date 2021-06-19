ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlundan bir skandal daha! Kadın pazarlığı yaptığı mesajları ifşa oldu

Caroline Biden'ın, Hunter Biden'a arkadaşlarının isimlerini verdiği mesajlarda, ikili arasında adeta bir pazarlık yaşandığı görülüyor. Kadın arkadaşları arasından seçenek sunan Caroline Biden'ın "Bunların hepsi çok kaliteli kızlar" dediği görülürken, "Elimde 26 yaşında bir Alman da var" cümleleri dikkat çekiyor. Hunter'a "Yerli mi istersin yoksa yabancı mı?" sorusunu yönelten Caroline "Ama sana kesinlikle s...... Asyalısını ayarlayamam, bunu asla yapmam" diye ekliyor.