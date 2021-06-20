Üniversite sınavında kopya çekilmemesi için internet erişimi kısıtlanacak: Sudan'dan şaşırtan karar
Doğu Afrika ülkesi Sudan’da gerçekleşecek üniversite sınavlarınada kopya çekilmemesi için ülke genelinde sabah saatlerinde internet erişiminde kısıtlamaya gidilecek. Sudan’da yarım milyondan fazla lise mezunu öğrenci, hafta sonundan itibaren üniversiteye yerleşmek için sınava girecek.
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.
YARIM MİLYON KİŞİ SINAVA GİRECEK
Ülkedeki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran'a kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak. Sudan'da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.
Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.