Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı

DOSAAF tarafından yapılan açıklamada, paraşüt sporcularının bulunduğu uçakta şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.