Efsane gerçek oldu! Alplere 'kırmızı kar' yağdı
Yaz ayları yaklaşırken, Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü. Bilim insanları, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine neden olduğunu açıkladı.
Yaz ayları yaklaşırken Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen 'kırmızı kar', bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Bilim adamları, mikroalglerin kışın da bulunduğunu, fakat sayıları ve yeşil renkleri nedeniyle daha az göründüklerini belirtti.
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs'tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor" ifadelerini kullandı.
KIRMIZI KAR BUZLARIN ERİMESİNİ HIZLANDIRIYOR
Yaşanan bu durumun son yıllarda endişe verici şekilde artmasının sebebinin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artışı olabileceği konuşulurken, mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.
HÜCRE YAŞLANMASINA FAYDALI
Bu mikroalglerin, antioksidanlar açısından zengin olmaları nedeniyle hücre yaşlanmasına karşı mücadelede kullanabileceği bildiren Direktör Marechal, "Sanguina molekülleri antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadelede sağlık ve hatta yeni yakıtları sentezlemek için enerji sektörünün ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.
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