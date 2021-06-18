Efsane gerçek oldu! Alplere 'kırmızı kar' yağdı

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs'tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor" ifadelerini kullandı.



KIRMIZI KAR BUZLARIN ERİMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Yaşanan bu durumun son yıllarda endişe verici şekilde artmasının sebebinin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artışı olabileceği konuşulurken, mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.