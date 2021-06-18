Putin ABD'nin hamlesine karşılık verdi! Savaş jetleri harekete geçti

ABD'nin bu hamlesi, Karadeniz ve Baltık Denizlerinde Rusya, NATO ve Ukrayna arasındaki bir dizi gerilimi takip ediyor. Daha önce, Fransız keşif uçaklarının istihbarat toplamak için Rus savunma tesislerine yaklaştığı bildirilmişti.

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