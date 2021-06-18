Putin ABD'nin hamlesine karşılık verdi! Savaş jetleri harekete geçti
Karadeniz'deki Rusya-ABD gerilimi artıyor. Savaş jetleri ve gemilerin ardından ABD'ye ait denizaltılar da Rusya'ya karşı harekete geçti. ABD'nin hamlesine karşı emir veren Putin, savaş uçaklarını harekete geçirdi.
Moskova ve Washington arasındaki gerilim için liderler "ikili ilişkilerde tarihi dip" demişti. İki ülke ordusu giderek sıklaşan aralıklarla karşı karşıya gelmeye başladı.
Rus basınına göre, Rus Pasifik Filosunun gemileri ve Rus uçakları, Hawaii kıyılarında bir Amerikan nükleer denizaltısını 'avlamak' için yola çıktı.
Birkaç saat önce, Amerikan nükleer denizaltısı "USS North Carolina", Hawaii'deki ABD deniz üssünden ayrıldı ve okyanusa girdi.
Bu hamle, Rus Donanmasına ait gemilerin ve uzun menzilli anti-denizaltı uçaklarının Hawaii Adaları'nda görülmesinin ardından geldi.
Daha önce, Avia.pro kaynağı, bir grup Rus savaş gemisinin Hawaii Adaları'na yöneldiğini ve buna uzun menzilli anti-denizaltı uçaklarının da katıldığını bildirdi.
Ayrıca Amerikan deniz kuvvetlerine karşı koymanın yanı sıra saldırı düzenlemek ve ABD'nin en büyük deniz üslerinden birini yok etmek için de tatbikat yaptılar.
"Telegram" kanalının "Operasyonel Hat" mesajında ?,?"Bunlar, Hawaii takımadalarının hemen yakınında bulunan Pasifik Filosu'nun çeşitli kuvvetlerinin tatbikatlarının düzenlendiği alanlar.
ABD Donanması'nın yakın zamanda Agile Dagger 2021 tatbikatını gerçekleştirdiği yer de burası" denildi.
Amerikan nükleer denizaltısı USS North Carolina'nın hangi yönde ilerlediği bilinmiyor ancak Rus ordusunun Amerikan denizaltılarını takip etmek için çeşitli yöntemleri bulunuyor.
Bu hamle, Pentagon ve İttifak üyesi ülkelerin Beyaz Saray ile Moskova arasındaki ilişkilerin düzelmesini engelleme çabalarından kaynaklanıyor.
Soha'nın yayınladığı verilere göre, NATO gemilerinin Karadeniz'de yoğunlaşmasına ek olarak dün bölgeye en az üç NATO gemisinin gönderildiği biliniyor (muhtemelen Karadeniz'e gönderilen dördüncü savaş gemisinden bahsediyoruz).
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