18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı

Son dakika... savaş uçakları, ’ndeki ve ’a hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hamas'a ait mevzilerin hedef alındığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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ateşkese rağmen 'ni vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, 'nin kuzeyindeki ve güneyindeki kentinde Hamas'a ait mevzileri hedef alındı.

Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI YENİDEN GAZZE'Yİ VURDU

İSRAİL ANLAŞMAYA UYMADI

İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Öte yandan Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti.

Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI YENİDEN GAZZE'Yİ VURDU

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