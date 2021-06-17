17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Afganistan'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek

Afganistan'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek

Son dakika haberleri... Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
Afganistan'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek
Hivad, Başkan Erdoğan'ın Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda ve 'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı 'a ilettikleri yönündeki açıklamasının temelde yanlış yorumlandığını belirtti.

Gran Hivad, Afganistan Dışişleri Bakanı ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivad, Başkan Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve iş birliğini kazanmak olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuşmuştu.

Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA