Afganistan'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuşmuştu.

Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.