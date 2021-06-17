Son dakika: Fransa'dan Türkiye kararı! Kırmızı listeden çıkardı

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Kovid-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor.