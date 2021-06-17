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Paha biçilemiyor! Dünyanın en büyük 3. elması

ülkesi 'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu bildirildi. Elmas, ülkenin başkenti 'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi 'ye takdim edilecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Paha biçilemiyor! Dünyanın en büyük 3. elması

Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti 'ye getirilerek Devlet Başkanı Mokgweetsi 'ye takdim edildiği ifade edildi.

Debswana Genel Müdürü , çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak "Mücadele eden milletimize umut veriyor." dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık elması, 1905'te 'da bulunmuştu.

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