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NASA'dan flaş Hubble Uzay Teleskob açıklaması! 3 gündür durduruldu

Uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam , bir bilgisayarda yaşanan sorun hakkında açıklama yaptı. Dünyanın merakla takip ettiği ’nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğu duyuruldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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NASA'dan flaş Hubble Uzay Teleskob açıklaması! 3 gündür durduruldu

'dan yapılan açıklamada, bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğu belirtildi.

Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı ifade edilen açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiği bildirildi.

NASA'nın, Uzay Ajansı () ve (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği , uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble'ın yerine NASA'nın, Avrupa ve uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil 'nu kasımda dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.

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