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4 Türk'ün öldürüldüğü Hanau katliamında ırkçılık bulgusu

2019'un Şubat ayında 'da gerçekleşen ırkçı saldırı sonucunda 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti. 'Terör saldırısı' denilerek üstü kapatılan katliamın detayları ortaya çıktı. Irkçı polislerin de planın içinde olduğu öğrenildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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4 Türk'ün öldürüldüğü Hanau katliamında ırkçılık bulgusu

'da aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde (SEK) görevli 13 polisin, 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu bildirildi.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Rheinland-Pfalz'dan 38 yaşındaki eski bir SEK yetkilisinin elektronik verileri değerlendirilirken ortaya çıkan bilgilere göre, çok sayıda kişinin aşırı sağcı sohbet gruplarına dahil olduğunun belirlendiğini, bunların içinde SEK polislerinin yanı sıra başka birimlerden polislerin de olduğunu söyledi.

Beuth, söz konusu timde yer alan ve suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan 13 polisin, ırkçı terör saldırısının düzenlendiği gece Hanau'da görevli olduklarını açıkladı.

Bakan Beuth, internet üzerindeki sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.

4'Ü TÜRK 9 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, , , , , Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

MERKEL İTİRAF ETMİŞTİ

Başbakan ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

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