Son dakika: Hindistan'da Covid-19 sonrası yeni salgın paniği
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yeni tip koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
DÜNYA AA
New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.
Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde akciğer enfeksiyonu görüldü.
Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak "yeşil mantar" tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...
- Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...
- Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...
- Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...
- Kaçırılmayacak fırsatlar! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Takdir teşekkür sınıfta kalma nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama 2021
- Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...
- Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...