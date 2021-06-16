'Hayal edilebilecek en büyük acı' İspanya'yı sokağa döken cinayet! Kızlarını öldürüp okyanusa attı

ESKİ EŞİNE SALDIRGAN VE AŞAĞILAYICI MESAJLAR GÖNDERMEYE DEVAM ETTİ

Savcılık, Tomas Gimeno ve kızların annesi Beatriz Zimmermann'ın uzun bir süredir birlikte olduğunu ancak geçen yıl pandemi sırasında ayrıldıklarını belirtti. Ancak, her ikisi de yeni ilişkilere başlamış olsa da, Gimeno, Zimmermann'a "saldırgan ve aşağılayıcı" mesajlar göndermeye devam etti.