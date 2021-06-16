Son dakika: Cenevre'de kritik görüşme! Biden-Putin toplantısı başladı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere Villa La Grange'ye giriş yaptı.

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