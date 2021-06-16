16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Cenevre'de kritik görüşme! Biden-Putin toplantısı başladı

Son dakika haberi... Başkanı ve Başkanı , ’nin kentinde bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere Villa La Grange’ye giriş yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Cenevre'de kritik görüşme! Biden-Putin toplantısı başladı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere Villa La Grange'ye giriş yaptı.

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