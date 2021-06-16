Katil İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Gazze'ye bombardıman
Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'deki zulmü bitmek bilmiyor. İsrail savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de bulunan Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti.
Öte yandan Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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