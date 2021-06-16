16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Gazze'ye bombardıman

Katil İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Gazze'ye bombardıman

Son dakika haberi... 'in 'deki zulmü bitmek bilmiyor. İsrail savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de bulunan Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Katil İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Gazze'ye bombardıman

Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının 'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının dün Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden devam eden tüm eylemlere ve bölgede çatışmaların yeniden başlaması da dahil olmak üzere tüm senaryolara karşı hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan 'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı! Ölü ve yaralılar var İSRAİL GÜÇLERİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA