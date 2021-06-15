16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

Hava kuvvetleri, dünyada bulunan bütün orduların göz bebeği. Hava kuvvetlerinin kudretli olması ülkelere manevra kabiliyetinin yanısıra iaşe ve ikmalde büyük kolaylıklar sağlıyor. Peki, dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetine sahip ülkeleri hangileri? '' isimli internet sitesi bu amaca hizmet ederek dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetini listeledi. Listede de bulunuyor. İşte dünyada hava kuvvetleriyle ön plana çıkan 10 ülke...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

Hava kuvvetleri hiç şüphesiz ülkelerin üstüne titrediği en önemli unsurlardan. İşte dünyanın en güçlü 10 hava ordusu...

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

1- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

2- Rusya (3 bin 914 hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

3- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

4- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

5- Güney Kore (1560 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

6- Japonya (1508 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

7- Pakistan (1281 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

8- Fransa (1262 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

9- Mısır (1132 adet hava aracı)

Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede

10- Türkiye (1056 adet hava aracı)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA