Hava kuvvetleri gücüyle ön plana çıkan 10 ülkeyi açıkladılar! Türkiye de listede
Hava kuvvetleri, dünyada bulunan bütün orduların göz bebeği. Hava kuvvetlerinin kudretli olması ülkelere manevra kabiliyetinin yanısıra iaşe ve ikmalde büyük kolaylıklar sağlıyor. Peki, dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetine sahip ülkeleri hangileri? 'Global Firepower' isimli internet sitesi bu amaca hizmet ederek dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetini listeledi. Listede Türk Hava Kuvvetleri de bulunuyor. İşte dünyada hava kuvvetleriyle ön plana çıkan 10 ülke...
Hava kuvvetleri hiç şüphesiz ülkelerin üstüne titrediği en önemli unsurlardan. İşte dünyanın en güçlü 10 hava ordusu...
1- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)
2- Rusya (3 bin 914 hava aracı)
3- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)
4- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)
5- Güney Kore (1560 adet hava aracı)
6- Japonya (1508 adet hava aracı)
7- Pakistan (1281 adet hava aracı)
8- Fransa (1262 adet hava aracı)
9- Mısır (1132 adet hava aracı)
10- Türkiye (1056 adet hava aracı)
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