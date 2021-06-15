İran'dan ABD'yi kızdıracak açıklama! Uranyum atağı
ABD'nin kontrol altına almak istediği İran'ın nükleer gücü artmaya devam ediyor. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin nükleer tesislerinde yüzde 60 oranında 6,5 kilogram, yüzde 20 oranında ise 108 kilogram uranyum zenginleştirildiğini açıkladı. İşte haberin detayları...
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rebii, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Hasan Ruhani hükümetine yönelik eleştirilere düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.Hükümeti eleştirenlerin İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını görmezden geldiğini ifade eden Rebii, buna rağmen çeşitli alanlarda birçok başarılı adımın atıldığını kaydetti.
İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyum zenginleştirme çalışmalarına değinen Rebii, şu ana kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının yaklaşık 6,5 kilograma, yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının ise 108 kilograma ulaştığını aktardı.
Rebii, söz konusu zenginleştirme çalışmalarının İran Meclisinin öngördüğü süreden çok daha hızlı gerçekleştirildiğini aktardı.
Gelecek aylarda yaptırımların kaldırılacağını umduklarını belirten Rebii, cuma günü yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka yoğun katılım gösterme çağrısında bulundu.
İRAN'DA ONAYLANAN "NÜKLEER YASA"
İran, ülkenin önde gelen nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı. Mecliste kabul edilen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı" yasası İran Atom Enerjisi Kurumuna uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirme yetkisi verdi.
Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını öngörüyordu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran'ın nükleer tesislerinde ani denetime izin veren Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret etmişti.
Grossi, UAEA'nın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 22 Şubat'ta taraflar arasında geçici teknik anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?
- Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...
- Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
- Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...
- Emekli için kritik hafta! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? Acun Ilıcalı açıkladı...
- ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...
- Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
- 1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli
- Polis Akademisi yeni polis alımı olacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Şartlar açıklandı mı?
- 15 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet sorgulama!
- %1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?