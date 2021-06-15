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2. Dünya Savaşı'nın ardından idam edilen Japonya Başbakanı Tojo ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Japonlar, 2. Dünya Savaşı'nın ardından idam edilen eski Başbakanları ile ilgili çarpıcı bir gerçeğe ulaştı. 2. Dünya Savaşı'nda 'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo'nun yakılan cesedinin küllerinin 'na atıldığı ortaya çıkarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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2. Dünya Savaşı'nın ardından idam edilen Japonya Başbakanı Tojo ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

'daki 'nden Profesör Hiroaki Takazawa, 'nin başkenti 'daki ABD Ulusal Arşivleri'nden elde ettiği bir belgede ABD'li askerlerin Tojo'nun küllerini 'na saçtığını tespit etti.

Hiroaki'nin gün yüzüne çıkardığı belgede, ABD ordusunda görevli Binbaşı Luther Frierson, Tojo'nun küllerini kendisinin Pasifik Okyanusu'na saçtığı notunu düştü.

Binbaşı Frierson, Tojo ve idam edilen 6 kişinin isimlerinin yer aldığı 23 Aralık 1948 tarihli bir dokümana düştüğü notta, "Aşağıdaki savaş suçlularının kalıntılarını aldığımı, gözetimim altında yakıldığını ve 8. Ordu uçağından denizde kişisel olarak saçtığımı onaylıyorum." ifadelerini kullandı.

Hiroaki, ABD'li askerlerin 1941'deki Pearl Harbor baskınının arkasındaki isimlerden biri olan Tojo ve beraberindeki 6 kişinin şehit olarak kahramanlaştırılmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu eyleme imza attığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda, 'nın şehrine 9 Ağustos 1945'te attığı atom bombası ülkenin teslim olmasına sebep olmuştu.

Japonya'nın savaştan mağlup ayrılmasının ardından Tojo ve beraberindeki 6 Japon yetkili, 1948'de suçlu bulunarak asılmıştı.

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