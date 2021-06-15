2. Dünya Savaşı'nın ardından idam edilen Japonya Başbakanı Tojo ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Binbaşı Frierson, Tojo ve idam edilen 6 kişinin isimlerinin yer aldığı 23 Aralık 1948 tarihli bir dokümana düştüğü notta, "Aşağıdaki savaş suçlularının kalıntılarını aldığımı, gözetimim altında yakıldığını ve 8. Ordu uçağından denizde kişisel olarak saçtığımı onaylıyorum." ifadelerini kullandı.