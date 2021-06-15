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Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Geleceğin kraliçesi Prenses Catharina-Amalia, aldığı kararla tarihine geçti. Hollanda Başbakanı'na mektup yazan Catharina-Amalia, 18 yaşına girince kendisine verilecek olan yüklü miktardaki ödenek hakkından feragat etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Hollanda Prensesi Catharina-Amalia, verdiği kararla tarihe geçti.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima'nın 17 yaşındaki kızı, 18'inci doğum gününde, kendisine verilecek geleneksel ödenekten feragat edeceğini açıkladı.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Geleceğin kraliçesine, 2021 yılında 111 bin euro ödeme yapılacaktı.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Bu ödenek Prenses'e hem maaş olarak hem de operasyon ve personel giderleri için veriliyor.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

2022 yılında Prenses, Hollanda Danışma Komisyonu'na girdiğinde ödenek miktarı 1,5 milyon euroya çıkarılacak.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Ancak Prenses bu hakkından da feragat etti.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

BAŞBAKANA MEKTUP YAZDI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye mektup yazan Prenses, hakkı olan paradan feragat kararını açıklayarak, ödenek almanın kendisini rahatsız hissettirdiğini söyledi.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Amalia, kraliyet görevlerini tam olarak üstlenene kadar devletten ödenek almak istemediğini belirtti.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

"PARAYI ALMAK RAHATSIZ EDİCİ"

Prenses, Hollanda basınında yayınlanan mektubunda, "7 Aralık 2021'de 18 yaşında olacağım ve kanunlara göre bir ödenek alacağım.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Diğer öğrenciler özellikle bu koronavirüs döneminde çok daha zor zamanlar geçirirken, karşılığında hiçbir şey yapmadığım parayı almayı rahatsız edici buluyorum" ifadesini kullandı.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Amalia, vergisiz maaş hakkı olan Hollanda kraliyet üyeleri arasında böyle bir karara imza atan ilk kişi oldu.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia, babası 30 Nisan 2013'te tahta çıktığında Hollanda kraliyetinin varisi oldu.

Tahtın varisi tarihe geçti! Prenses Catharina-Amalia 1.6 milyon euroyu reddetti

Prenses'in iki kız kardeşi daha bulunuyor: Prenses Alexia ve Prenses Ariane. Ailesiyle birlikte Lahey'de bulunan kraliyet sarayında yaşayan Prenses'in doğum günleri, geleneksel olarak Kloosterkerk Kilisesi'nde kutlanıyor.

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