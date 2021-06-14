38 eşi ve 94 çocuğu olan Ziona Chana hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre; Hindistan’da 38 eşi ve 94 çocuğu ile dünyanın en geniş ailesine sahip olarak bilinen Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Mizoram eyaletinde dünyanın en geniş ailesine sahip olduğu tahmin edilen Ziona Chana 76 yaşında hayatını kaybetti. Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38 eşi ve 94 çocuğu olan Chana'nın ailesine baş sağlığı diledi.
Diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan Chana'nın dün gece sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
Chana'nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.
Chana ailesinin yaşam tarzı ve rekor aile üyesi sayısı bölgeye turist çekiyor. Aile, Baktawng Tlangnuam köyündeki 100 odası bulunan 4 katlı bir evde yaşıyor. Yerel basına göre, eşleri Chana'nın yatak odasının yanındaki bir yatakhanede kalıyor. 1945 yılında doğan Ziona Chana, kendisinden 3 yaş büyük olan ilk eşiyle 17 yaşındayken evlendi.
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