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Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

'da 26 yaşındaki ile nişanlısı turizm acentası sahibi düğününe sayılı günler kala dehşet dolu bir olay meydana geldi. Alexander Voronin annesi yatak odasında Marina Pankratova'nı yarı çıplak kanlar içinde buldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Rusya'da meydana gelen olay kan dondurdu. Tüm akrabalar ve tanıdıklar düğünü bekliyordu, birkaç gün kala genç kadının cesedi yatak odasında yarı çıplak bulununca şok dalgası şehrin tümünü sardı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova ile nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin düğünleri için geri sayıma geçmişti, genç kadın gelinliğini bile almıştı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Nişanlı çift, Moskova'daki bir dairede birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir sabah Alexander Voronin'in annesi eve geldiğinde hayal bile edemeyeceği bir vahşetle karşılaştı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

26 yaşındaki Marina Pankratova'nın vücudu onlarca yerinden bıçaklanmıştı, ev kan gölüne dönmüştü. Yarı çıplak haldeki genç kadının gövdesi ve başı yaralarla kaplıydı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Adli Tıp'taki ilk incelemede saatler süren işkencede gelin adayının Voronin tarafından yumruklanıp tekmelendiği belirlendi, tüyler ürperten olay Rusya gündemine yerleşti.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE TAKILDI
Babası Rus gizli istihbarat servisi KGB'nin eski çalışanı olan Alexander Voronin nişanlısını öldürdükten sonra kaçtı ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle fazla uzaklaşamadı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Polisin peşine düştüğü katil babası Nikolay'ın devreye girmesiyle Moskova'daki bir parkta teslim oldu. Temmuz 2020'de yakalanan Voronin'in mahkemesinde verilen detaylar ise kan dondurdu

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Savcılık dosyasına göre, 26 yaşındaki Marina'nın yüzü tanınmayacak hale gelmişti ve bilinmeyen bir cisimle vurulan kafatasında ise çatlak meydana gelmişti.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Mahkemeye sunulan kanıtlar katilin genç kadının kafasına baltayla vurduğunu gösterdi, cesette 83 darbe tespit edilen cinayetin ayrıntıları Rusya'nın buz kesmesine yol açtı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Bir kadının ellerini bağlayan cani, çocuğunu pencereden aşağı atmakla tehdit etti. Dahası izletilen güvenlik kamerası kayıtlarında katilin evlerine yürürken kadını dövdüğü görüldü.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı, davaya bakan hakim katile 14,5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Rusya'da baltalı dehşet! Yatak odasında yarı çıplak halde bulundu

Marina'nın arkadaşlarından biri, Rus medyasına genç kadının Voronin'den gördüğü şiddet nedeniyle polise şikayetçi olduğunu ancak daha sonra şikayetini geri çekerek evlenmeye karar verdiklerini aktardı.

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