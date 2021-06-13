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Son dakika: Fransa’nın Kovid-19'la mücadelesinde son durum | 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka...

Son dakika | ’da korona virüs () salgınında son 24 saatte 3 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 733 bin 838’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Fransa’nın Kovid-19'la mücadelesinde son durum | 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka...

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 733 bin 838'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 34 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 378'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 2 bin 110'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 496 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 91 bin 875 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 140 bin 598'ine tek doz, 13 milyon 951 bin 277'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Veriler açıklandı! Yükseliş hızla sürüyor VERİLER AÇIKLANDI! YÜKSELİŞ HIZLA SÜRÜYOR
Veriler açıklandı! Yükseliş hızla sürüyor

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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