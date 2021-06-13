Son dakika: Fransa’nın Kovid-19'la mücadelesinde son durum | 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka...

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 733 bin 838'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 34 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 378'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 2 bin 110'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 496 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 91 bin 875 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 140 bin 598'ine tek doz, 13 milyon 951 bin 277'sine ise iki doz aşı yapıldı.