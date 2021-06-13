13 Haziran 2021, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

ve 'nun 'ya karşı savaş planı ortaya çıktı. basını kendilerine karşı daha önce görülmemiş radikal önlemlerin alınmaya başladığını yazdı. Rus donanmasının nasıl yok edileceğine ilişkin planları değerlendiren analistler, 'da alarm zillerinin çaldığını söyledi. İşte haberinin ayrıntıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planları yaptığı ortaya çıktı. Rus basını uygulamaya konulması düşünülen planların detaylarını bildirdi.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Çarpıcı haberde şu ifadeler yer aldı:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkeleri, Rus donanmasına karşı F-35 savaş uçaklarını kullanmayı planlıyor. ABD ordusuna göre, bugün Rus filosuna karşı koymanın en etkili yolu bu.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

The National Interest tarafından sağlanan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Rus Donanması Baltık Filosu'nun gemileri, ABD Hava Kuvvetleri, Polonya ve Norveç'in F-35 avcı uçaklarının saldırıları ile bastırılabilir.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Bu savaş uçakları, Tomahawk füzeleri vuruş mesafesindeyse Amerikan savaş gemileri için hedef bulmak için de kullanılabilir.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Avrupa harekat sahasında Rusya ile büyük çaplı çatışmalar olması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Moskova'ya karşı koymak için (nükleer olmayan) cephaneliklerinin tamamını kullanacak.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Danimarka, Polonya ve Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35 avcı uçakları, Baltık Denizi'ndeki Rus savaş gemilerini takip edebilecek ve koordinatlarını saldırı için Amerikan savaş gemilerine iletebilecek

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Rus analistler, Rus ordusunun modern hava ve füze savunma sistemleriyle donanmış olduğuna ve ABD'den gelen saldırının neredeyse kesinlikle püskürtülebileceğine inanıyor.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

RUS DONANMASINA KARŞI RADİKAL YÖNTEMLER

ABD ordusu, Rus denizaltıları ve onların "görünmez olma" özellikleri ile başa çıkmak için radikal bir yöntem önererek, her Rus denizaltısının tam konumunu bildiğine dair daha önceki iddiaları yalanladı.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri, Rus denizaltılarını izlemek ve denizaltıların hareketi üzerinde tam kontrol sağlamak adına tam konumlarını hesaplamak için devasa bir uçak ağı kullanmayı planlıyor.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Aslında, Amerikan medyasının ABD Donanması'nın askeri temsilcilerine atıfta bulunarak belirttiği gibi, bugün ABD Donanması ve keşif uçakları tüm Rus denizaltılarını kontrol etme yeteneğine sahip değil ve bu nedenle uçak ağının kullanımı Rus denizaltılarına karşı çok daha geniş fırsatlar sunacak.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Rus Donanması kısa süre önce Kuzey Atlantik Okyanusu'nda büyük ölçekli denizaltı tatbikatları yapmaya başladığında, Avrupa başkentlerinde alarm zilleri çaldı.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en büyük deniz kuvvetlerine sahip ülkeler - İngiltere ve Norveç - Amerikan P-8 programına katılmayı seçtiler.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Diğer Avrupalı Müttefikler yerel bir çözüm aramayı tercih ediyor ancak büyüyen denizaltı tehdidine, yeni bir Avrupa denizaltısavar uçağı piyasaya çıkana kadar geçici bir müdahalenin gerekli olacağını anladılar. Bu geçici çözümün sağlanması için Ocak 2020'de bir teklif talebi gönderildi ve görünüşe göre kazanan belli oldu. Washington,ilk olarak ortaya çıkan denizaltı tehdidini ortadan kaldıracak, ikinci olaraksa ABD Donanması üzerindeki baskıyı azaltacak.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Öte yandan, analistler ABD'nin denizaltısavar Boeing P-8A Poseidon'un satışından kar elde edebileceğini ancak bu uçağın da yeteneklerinin çok sınırlı olduğunu belirtiyor.

İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Doğu Akdeniz'de bir Rus denizaltısını bile takip edemeyen uçakla Atlantik'te nükleer denizaltının koordinatlarını belirleme girişimi, bir piyangoya dönüşebilir.

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