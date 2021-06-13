İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planı! Bu silahı kullanacaklar...

Diğer Avrupalı Müttefikler yerel bir çözüm aramayı tercih ediyor ancak büyüyen denizaltı tehdidine, yeni bir Avrupa denizaltısavar uçağı piyasaya çıkana kadar geçici bir müdahalenin gerekli olacağını anladılar. Bu geçici çözümün sağlanması için Ocak 2020'de bir teklif talebi gönderildi ve görünüşe göre kazanan belli oldu. Washington,ilk olarak ortaya çıkan denizaltı tehdidini ortadan kaldıracak, ikinci olaraksa ABD Donanması üzerindeki baskıyı azaltacak.