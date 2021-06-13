Pakistan'da sağanak yağmurlar nedeniyle 10 kişi öldü
Pakistan'da dinmeyen şiddetli sağanaklar halkı tehlikele altına atmaya devam ediyor. Yağmur ve fırtına nedeniyle Pakistan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, gün içerisinde Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde görülen şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre Hayber Pahtunhva'da 5, Belucistan'da 3 ve Pencap'ta 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Pencap'ta şiddetli rüzgarlar ağaçları köklerinden sökerken, bazı şehirlerde iş yeri tabelaları uçtu, binaların duvarları yıkıldı.
Belucistan'ın Barkhan bölgesinde ise meydana gelen sel sonucu kırsal alanlarla kara ulaşımı kesildi.
Gilgit Baltistan ile Çitral arasındaki yol, olası nehir taşkınına karşı önlem amaçlı trafiğe kapatıldı.
Bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.
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