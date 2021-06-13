Pakistan'da sağanak yağmurlar nedeniyle 10 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, gün içerisinde Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde görülen şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre Hayber Pahtunhva'da 5, Belucistan'da 3 ve Pencap'ta 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.