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Çin'de korkunç patlama! Evden çıkanlar felaketi yaşadı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan felaketi yaşamaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kahvaltılık alışverişine çıkanlar korkunç patlamada can verdi, sokaklar savaş alanına döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Çin'de korkunç patlama! Evden çıkanlar felaketi yaşadı

Dünyanın en kalabalık ülkesi 'de bugün yerel saatle sabah gerçekleşen bir patlama, savaşı aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Hubei eyaletine bağlı (Shiyan) kentinde güneş sıradan bir pazar gününe doğdu ancak dakikalar sonra bütün şehri sallayan bir patlama gerçekleşti.

Yerel saatle 06.30'da gıda ürünleri satan dükkanlar ve manavların bulunduğu bir çarşıda meydana gelen patlama, tüm sokağı savaş alanına çevirdi.

İnsanların çığlıklar atarak yataklarından fırlayıp sokağa koştuğu şehirde, en az 12 can kaybı olduğu bildiriliyor. Hastanelere taşınan 150'yi aşkın yaralıdan 37'sinin durumu kritik.

Olay yerinden sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde, sokaktaki binaların enkaza döndüğü, pencerelerin kırıldığı ve park halindeki araçların enkaz altında kaldığı görüldü.

Güvenlik kemarasına yansıyan bir başka görüntüde ise, kahvaltılık almak için insanların bulunduğu sırada birinci katta patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Şıyen kentindeki hastaneler kent sakinlerinden kan bağışı yapmasını istiyor, arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından sokak çevresinde yaşayan 150 Şıyen sakini tahliye edildi, olay ölümcül olayların sıklıkla görüldüğü Çin'de yakın zamanda gerçekleşen kazaları hatırlattı.

Yetersiz güvenlik önlemlerinin eleştirildiği Çin'de, doğudaki şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntı sebebiyle oluşan patlamada 35 kişi yaşamını yitirmişti.

kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş, 798 kişi yaralanmıştı.

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