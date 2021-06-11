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Dünya genelinde Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları sıralaması

Dünya genelinde vaka sayıları 175 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 420 artarak 598 bin 750'ye ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? 'de kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Dünya genelinde Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları sıralaması

Dünya genelinde vaka sayıları 175 milyonu aşarken, toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 799 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 216 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 505 ve Texas'ta 51 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 172 milyondan fazla kişiye ilk doz, 141 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 614,054

BREZİLYA 482,135

HİNDİSTAN 364,113

MEKSİKA 229,578

PERU 187,847

İNGİLTERE 127,884

İTALYA 126,855

RUSYA 125,674

FRANSA 110,270

KOLOMBİYA 94,046

TÜRKİYE 48,524 can kaybıyla listenin 19.sırasında yer alıyor

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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