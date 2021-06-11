Dünya genelinde Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları sıralaması

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 799 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 216 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 505 ve Texas'ta 51 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 172 milyondan fazla kişiye ilk doz, 141 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.