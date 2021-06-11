Dünya genelinde Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları sıralaması
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 175 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 420 artarak 598 bin 750'ye ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 175 milyonu aşarken, toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 799 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 216 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 505 ve Texas'ta 51 bin 846 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 172 milyondan fazla kişiye ilk doz, 141 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 614,054
BREZİLYA 482,135
HİNDİSTAN 364,113
MEKSİKA 229,578
PERU 187,847
İNGİLTERE 127,884
İTALYA 126,855
RUSYA 125,674
FRANSA 110,270
KOLOMBİYA 94,046
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