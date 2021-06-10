Joe Biden ve Boris Johnson’dan G7 öncesi yüz yüze görüşme

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ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi İngiltere'nin güneybatı ucundaki Cornwall bölgesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ı Johnson ve eşi Carrie sahil kasabası St. Ives'da karşıladı. Avrupa'ya düzenlediği ilk ziyaretinde Johnson ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Biden, Johnson ile yaptığı ikili görüşmenin "çok verimli" geçtiğini ifade ederek, görüşme ile ABD-İngiltere arasındaki özel ilişkiyi yeniden teyit ettiklerini belirtti.Biden,dedi.İki ülkenin siber güvenlik ve iklim değişikliği konularını ele almasını da içeren ve yeniden canlandırılan Atlantik Bildirgesi ile yeni yüzyılın zorluklarıyla mücadelede birlikte çalışmayı kabul ettiklerini kaydeden Biden,diye konuştu.Biden ve Johnson, Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) ve barış sürecinin kazanımlarını korumaya olan bağlılıklarını teyit etti. Johnson, Biden'ın Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması konusunda kendisine baskı yaptığı yönündeki söylentileri yalanlayarak, "Hepimizin kesinlikle yapmak istediği bir şey var o da Belfast Anlaşması'nı desteklemek ve barış sürecinin dengesini koruduğumuzdan emin olmaktır" şeklinde konuştu.Nisan 1998'de imzalanan Belfast Anlaşması, Kuzey İrlanda'ya özyönetimi geri vererek, 108 üyeli bir Meclis ile kendi hükümetini oluşturmasını sağladı.