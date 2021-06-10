10 Haziran 2021, Perşembe
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ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

Son dakika haberleri... ’nin eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021
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ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

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