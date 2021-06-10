İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu.