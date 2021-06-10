İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!
Günlük 400 bin kişinin koronavirüse yakalandığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün azalırken bu kez de kara mantar olarak bilinen mukormikoz salgını baş gösterdi. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, koronavirüs vaka sayılarının 92 bin seviyelerine düştüğü ülkede halihazırda 28 binden fazla kara mantar vakasının bulunduğunu belirtti.
Koronavirüsün ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilenen Hindistan'da art arda ikinci günde vaka sayıları 100 binin altına indi.
Geçtiğimiz ay vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede vaka sayıları azalırken "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikoz vakalarının arttığı belirtildi.
Son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi.
İLAÇ KITLIĞI YAŞANIYOR
Ülkede en yüksek "kara mantar" vakalarının Maharashtra ve Gujarat'ta olduğu belirtilirken ülkedeki birçok şehirde hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların eksik olduğu aktarıldı.
Sağlık Bakanı Vardhan, "En yüksek kara mantar vaka sayısı 6 bin 329 ile Maharashtra'da kaydedildi" derken "Maharashtra'nın ardından 5 bin 486 ile Gujarat ve ardından Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi ve Andhra Pradesh geliyor" dedi.
Ülkede başta Bihar ve Andhra Pradesh eyaletleri olmak üzere birçok eyalette yetkililer, düzensiz tedarik nedeniyle hayat kurtaran mantar önleyici ilaçlarlarda kıtlık yaşandığını belirtti.
KISITLAMALAR HAFİFLETİLMİŞTİ
Covid-19 salgınının ikinci dalgasının büyük can kaybına yol açtığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün düşerken ülkede bazı eyaletler karantina önlemlerini hafifletmeye başladı.
Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu.
Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...
- Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
- Aylık 2.870 TL maaş! Ödemeden yararlanmak oldukça basit! Başvurular online olarak...
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
- 9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?