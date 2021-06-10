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İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Günlük 400 bin kişinin koronavirüse yakalandığı 'da vaka sayıları her geçen gün azalırken bu kez de kara mantar olarak bilinen mukormikoz salgını baş gösterdi. Sağlık Bakanı , koronavirüs vaka sayılarının 92 bin seviyelerine düştüğü ülkede halihazırda 28 binden fazla kara mantar vakasının bulunduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Koronavirüsün ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilenen Hindistan'da art arda ikinci günde vaka sayıları 100 binin altına indi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Geçtiğimiz ay vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede vaka sayıları azalırken "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikoz vakalarının arttığı belirtildi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

İLAÇ KITLIĞI YAŞANIYOR

Ülkede en yüksek "kara mantar" vakalarının Maharashtra ve Gujarat'ta olduğu belirtilirken ülkedeki birçok şehirde hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların eksik olduğu aktarıldı.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Sağlık Bakanı Vardhan, "En yüksek kara mantar vaka sayısı 6 bin 329 ile Maharashtra'da kaydedildi" derken "Maharashtra'nın ardından 5 bin 486 ile Gujarat ve ardından Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi ve Andhra Pradesh geliyor" dedi.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Ülkede başta Bihar ve Andhra Pradesh eyaletleri olmak üzere birçok eyalette yetkililer, düzensiz tedarik nedeniyle hayat kurtaran mantar önleyici ilaçlarlarda kıtlık yaşandığını belirtti.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

KISITLAMALAR HAFİFLETİLMİŞTİ

Covid-19 salgınının ikinci dalgasının büyük can kaybına yol açtığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün düşerken ülkede bazı eyaletler karantina önlemlerini hafifletmeye başladı.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu.

İlaç kıtlığı yaşanıyor! Hindistan'da kara mantar koronavirüsü unutturdu!

Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

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