DSÖ vahim tabloyu açıkladı! Her 10 Afrika ülkesinden 9'u...

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta için ek 225 milyon doz aşı ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Moeti, "Yeterli aşı olmaması nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayına kadar olan aşılama hedefine ulaşamayacak." dedi.

Aşı stokları ve sevkiyatlarının azaldığına dikkati çeken Moeti, kıtanın yaklaşık yüzde 2'sinin aşılanabildiğini ve bu oranın Sahra Altı Afrika'da yüzde 1'e düştüğünü anlattı.