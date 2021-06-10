10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'a ABD'li senatörlerden skandal destek! Hedefte Türkiye var!

Yunanistan'a ABD'li senatörlerden skandal destek! Hedefte Türkiye var!

ile 'de yaşadığı gerilimler nedeniyle kapı kapı dolaşıp "Türkiye'ye engel olun" çağrısı yapan 'a bu kez yardım 'li senatörlerden geldi. ’ya tasarı sunan ve , ABD’nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Yunanistan'a ABD'li senatörlerden skandal destek! Hedefte Türkiye var!

'ın 'de ile yaşadığı sürtüşme, Başta ve olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği konuşmaları yapmasına neden oluyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddederek bölgedeki hakimiyetini artırmasından duyduğu endişeyi saklamayan Yunanistan'ın yardımına bu kez ABD'li senatörler koştu.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE ENGELLEME" PLANI

Yunan basınında çıkan haberlere göre ABD'li senatörler ve , ABD-Yunanistan iş birliğini artırmasını öngören bir tasarıyı 'ya sundu.

Yunanistan'ın, için önemli bir partner olduğunu vurgulayan senatörler, ülkenin Doğu Akdeniz'de kritik bir pozisyonda olduğunu ileri sürerek ABD askeri teknolojisiyle Yunan ordusunun güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Bölgede Yunanistan, ve İsrail'le olan ilişkilerin sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Menendez ve Rubio, bölgenin "güvenliği" için de önlem alınması gerektiğini savundu.

"YUNANİSTAN'IN HER İSTEĞİNE ANINDA CEVAP VERİLSİN"

"Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması için ABD, Yunan ordusunun modernizasyonuna destek vermelidir" ifadelerinin kullanıldığı öneride, şu maddeler yer aldı:

Yunanistan'ın menşeili askeri ekipmanlardan uzaklaşmasını sağlamak için 2022-2026 döneminde Yunanistan'a her yıl 1 milyon dolarlık bütçe aktarılmalıdır.

ABD, YUNANİSTAN'A SAVUNMA ALANINDA DANIŞMANLIK VERMELİDİR

Şimdi ve yakın gelecekte Yunanistan'ın ihtiyacı halince ivedilikle F-35 savaş jetleri sağlanmalıdır. Yunanistan'ın sunacağı ihtiyaç raporları doğrultusunda ABD, her türlü askeri ekipmanı ve desteği hızlı şekilde yerine getirmelidir."

Bölgede Türkiye'nin güçlü varlığına adeta meydan okumayı amaçlayan skandal tasarı, içinde yaşanan güç oyunlarına da dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA