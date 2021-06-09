Paşinyan'dan şaşırtan seçim vaadi: Oğluma karşı tüm Ermeniler
Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Dağlık Karabağ yenilgisinin baş mimarlarından sayılan ve aylardır eleştiri oklarının hedefinde olan Başbakan Nikol Paşinyan herkesi şaşırtan bir seçim vaadiyle gündeme bomba gibi düştü.
Ülkesi Ermenistan'ın geçen yıl Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimetin baş mimarı olarak görülen ve Ermenistan'da çok büyük bir politik karışıklığa sebep olan Başbakan Nikol Paşinyan tüm istifa çağrılarına rağmen yeniden seçilmek için kolları sıvadı, tüm ülkeyi kapsayan bir miting serisine başladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken parlamento seçimleri ilan etmek zorunda kalmış ancak tüm eleştirilere rağmen başbakanlığa yeniden talip olmuştu. Paşinyan bu günlerde harıl harıl seçim gezileri düzenliyor ve yeniden seçilebilmek için çalışıyor.
Rus Tass Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Paşinyan, dün Aparan kentinde düzenlediği mitingde akılalmaz bir seçim vaadinde bulundu. Paşinyan esir bulunan Ermeni askerilerini teslim almak karşılığında oğlu Ashot'u vermeye hazır olduğunu açıkladı.
'Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e resmi çağrımdır. Tüm esirlerimiz için oğlumu öne sürmeye hazırım.' ifadesini kullanan Paşinyan, parlamento seçimindeki rakipleri eski Ermenistan Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'a da ağır ithamlarda bulunarak aynı şeyi yapmaları çağrısında bulundu.
Paşinyan'ın bu açıklaması Azerbaycan'la esir değişimi birkaç ay daha bekleyebilir sözlerine Sarkisyan'ın yaptığı eleştiri sonrasında geldi.
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın daha önce Paşinyan'a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan'dan geri al" çağrısına karşılık Paşinyan, Azerbaycan'a bu yönde çağrıda bulunarak, "Tamam kabul ediyorum ve Aliyev'e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" sözlerini kullandı.
Paşinyan'ın oğlu Ashot da Facebook hesabından yaptığı açıklamada esir değişimi için hazır olduğunu ve babasının teklifini seve seve kabul ettiğini ifade etti.
Eski cumhurbaşkanı Sarkisyan ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Azerbaycan yenilgisiyle ilgili olarak konuştu ve 'Ben genelkurmay başkanı olsam şimdiye kadar çoktan kendimi vururdum.' sözleriyle rakibi Paşinyan'ı bir kez daha suçladı.
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