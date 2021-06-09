Paşinyan'dan şaşırtan seçim vaadi: Oğluma karşı tüm Ermeniler

Ülkesi Ermenistan'ın geçen yıl Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimetin baş mimarı olarak görülen ve Ermenistan'da çok büyük bir politik karışıklığa sebep olan Başbakan Nikol Paşinyan tüm istifa çağrılarına rağmen yeniden seçilmek için kolları sıvadı, tüm ülkeyi kapsayan bir miting serisine başladı.