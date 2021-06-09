09 Haziran 2021, Çarşamba
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Dijital Kovid Sertifikası kabul edildi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika haberine göre; dün Dijital Kovid Sertifikası'nı oylamıştı. 690 evet oyuyla kabul edilen Dijital Kovid Sertifikası, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Dijital Kovid Sertifikası kabul edildi! Yeni dönem başlıyor

(AP), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital Kovid Sertifikası'nı kabul etti. AP, dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.
() Konseyi'nin onayının ardından karar, 'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

DİJİTAL KOVİD SERTİFİKASI

Başkanı , 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda -Pfizer, , ve firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

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