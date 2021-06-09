Dünya bu hastayı konuşuyor! Koronavirüs tam 32 kere mutasyona uğradı

Bu mutasyonlardan bazılarının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonları da kapsadığı belirtildi.

Ülkedeki yeni varyantların her 4 yetişkinden en az 1'inin HIV pozitif olduğu bölgelerde ortaya çıktığının altını çizen uzmanlar bunun tesadüf olmadığına inanıyor.