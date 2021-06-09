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Dünya bu hastayı konuşuyor! Koronavirüs tam 32 kere mutasyona uğradı

Son dakika haberine göre: Bilim insanları koronavirüsün (Kovid-19) hastası bir kadında tam 32 kez mutasyona uğradığını belirledi. Araştırmacılar diğer HIV hastalarında da benzer durumların gözlenmesi durumunda bu hastaların 'bir varyant fabrikası haline gelebileceğini' duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Dünya bu hastayı konuşuyor! Koronavirüs tam 32 kere mutasyona uğradı

, koronavirüsün 32 defa mutasyona uğradığı hastayı konuşuyor.

Bilim insanları hem Kovid-19'dan hem de 'den mustarip hastada virüsün tam 32 kez mutasyona uğradığı keşfetti.

'da yer alan habere göre, Güney Afrikalı kadının virüsü 216 gün boyunca taşıdığı belirlendi.

Adı açıklanmayan 36 yaşındaki hastaya yılında HIV teşhisi konulduğu ve bu hastalıktan dolayı bağışıklık sisteminin zayıfladığı bilgisinin altı çizildi.

Aynı habere göre, söz konusu hasta koronavirüse geçtiğiniz yılın eylül ayından yakalandı.

Hasta bu tarihten itibaren Kovid-19'un sivri uçlu proteininde 13 mutasyon ve diğer bölümlerinde de 19 mutasyon geliştirdi.

Bu mutasyonlardan bazılarının ve Güney Afrika'da görülen mutasyonları da kapsadığı belirtildi.

Ülkedeki yeni varyantların her 4 yetişkinden en az 1'inin HIV pozitif olduğu bölgelerde ortaya çıktığının altını çizen uzmanlar bunun tesadüf olmadığına inanıyor.

Bilim insanları şimdi mutasyon ile HIV bağlantısını mercek altına almış durumda.

Araştırmacılar diğer HIV hastalarında da benzer durumların gözlenmesi durumunda bu hastaların 'bir varyant fabrikası haline gelebileceğini'nin altını çiziyor.

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