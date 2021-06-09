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Dünya bu olayı konuşuyor! Rekor kırdı: Güney Afrikalı kadın 10 çocuk doğurdu

'nin eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, rekorunu kırdı. 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Dünya bu olayı konuşuyor! Rekor kırdı: Güney Afrikalı kadın 10 çocuk doğurdu

Ulusal Basın kuruluşu 'in haberine göre, 37 yaşındaki Sithole, geçen ay 'ta 9 bebek doğuran 'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.

Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.

Sithole, doğum sonrası basına yaptığı açıklamada şaşkınlığı dile getirdi.

Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.

TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

Mawela, yüksek riskli hamilelik süreci nedeniyle Sithole'un bebeklerinin gelecek birkaç ayı kuvözde geçireceklerini bildirdi.

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