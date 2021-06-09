Dünya bu olayı konuşuyor! Rekor kırdı: Güney Afrikalı kadın 10 çocuk doğurdu

Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.

Efako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dini Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.