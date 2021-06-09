Dünya bu olayı konuşuyor! Rekor kırdı: Güney Afrikalı kadın 10 çocuk doğurdu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı. 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberine göre, 37 yaşındaki Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.
Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.
Sithole, doğum sonrası basına yaptığı açıklamada şaşkınlığı dile getirdi.
Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.
Efako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dini Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...
- 9 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte %50'ye varan indirim listesi...
- Tam 4 milyon TL! 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?
- İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
- KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...
- Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
- 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
- EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...