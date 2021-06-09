Doktorun şakası gerçek oldu! 9 yaşındaki çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.