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Doktorun şakası gerçek oldu! 9 yaşındaki çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi. Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, sağlık durumunun da iyi olduğunu aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Doktorun şakası gerçek oldu! 9 yaşındaki çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şehrindeki aşı merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı.

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı.

Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.

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