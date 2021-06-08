Mescid-i Aksa'ya alçak baskın! O isim fanatikleri topladı ve...





Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.



Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

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