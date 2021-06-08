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Mescid-i Aksa'ya alçak baskın! O isim fanatikleri topladı ve...

İsrail hükümetinin saldırıları sonrasında 'yı hedef alan isim Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir oldu. Irkçı vekil Gvir Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın sonrasında güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Mescid-i Aksa'ya alçak baskın! O isim fanatikleri topladı ve...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'ya baskın girişiminde bulundu.

Dini Siyonizm Partisi liderlerinden Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'na geldiği ve burada İsrail polisinin engeliyle karşılaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Ben-Gvir, polisle tartışmasında, "Ben milletvekiliyim, beni engelleyemezsiniz. Maalesef polis Hamas'a teslim olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail polisinin engellemesinin ardından Mescid-i Aksa'dan uzaklaştı.

FANATİK YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği yüzü aşkın fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 128 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldıkları kaydedildi.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.



Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

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