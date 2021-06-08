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Son dakika: "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'e ömür boyu hapis!

Son dakika haberine göre Dünyanın gözü bu kritik davadan çıkacak karardaydı... Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri de, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının " Kasabı" lakaplı hakkındaki nihai kararın açıklamasını bekliyordu. Mladic'in itirazını reddeden mahkeme ömür boyu hapis cezasını onadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'e ömür boyu hapis!

Uluslararası Ceza Mahkemeleri'ne bağlı Rezidüel Mekanizması " Kasabı" lakaplı 'in soykırım ve savaş suçu işlediğine hükmederek müebbet hapis cezası kararını onadı.

SOYKIRIM SUÇLUSU MLADİC
1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başladı.



"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edildi.



Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi.



Mladic ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulundu.

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