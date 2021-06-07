07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Pakistan'da tren kazası! Onlarca ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre; 'ın eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Pakistan'da tren kazası! Onlarca ölü ve yaralı var

Yetkililer, eyaletin bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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