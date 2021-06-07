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Son dakika: Kovid-19'da yeni mutasyon! Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Dünyanın Kovid-19 mutasyonuyla mücadelesi devam ederken 'dan kötü haber geldi. Venezuela'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış türünün görüldüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Kovid-19'da yeni mutasyon! Resmi açıklama geldi

Devlet Başkanı , devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, , ve 'da görülen Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kendi ülkesinde de tespit edildiğini söyledi.

Vakanın sınırındaki eyaletinde ortaya çıktığını vurgulayan Maduro, "Bu vaka şimdi Kolombiya'da uçuyor, en son Kovid-19'un İngiliz varyantının Kolombiya'dan ülkemize geldiğini tespit etmiştik." ifadesini kullandı.

Maduro, sınırda gerekli önlemleri aldıklarını ancak son günlerde Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarının çok fazla arttığına işaret ederek halka uyarılarda bulundu.

Venezuela'da daha önce 3 kentte Kovid-19'un 'da görülen mutasyona uğramış türü tespit edilmişti.

Öte yandan Venezuela'da bugüne kadar 240 bin 714 kişi Kovid-19'a yakalandı, 2 bin 708 kişi yaşamını yitirdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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