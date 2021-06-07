Son dakika: Kovid-19'da yeni mutasyon! Resmi açıklama geldi
Son dakika haberi... Dünyanın Kovid-19 mutasyonuyla mücadelesi devam ederken Venezuela'dan kötü haber geldi. Venezuela'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış türünün görüldüğü bildirildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Şili, Ekvador ve Peru'da görülen Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kendi ülkesinde de tespit edildiğini söyledi.
Venezuela'da daha önce 3 kentte Kovid-19'un Brezilya'da görülen mutasyona uğramış türü tespit edilmişti.
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